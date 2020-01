Mandanda : "Le Mercato ? Tout le monde veut rester"

Steve Mandanda (34 ans) a lâché quelques mots sur le mercato hivernal. Les joueurs de l'OM n'ont pas la tête à un départ. Le portier est également attentif aux parcours des clubs rivaux.





"Tout peut se passer dans le foot, mais l'état d'esprit de ce groupe est que tout le monde veut rester. On est revanchards par rapport à la saison dernière. Ensuite on est bien avec un staff en qui on a confiance. On veut tous travailler pour décrocher une place en Ligue des champions", a déclaré le capitaine phocéen face aux médias.





"Lyon peut vite recoller au podium"

Le gardien de but a conscience que des clubs pourraient revenir, en seconde partie de saison : "On regarde Lyon parce que c'est une équipe qui peut vite recoller au podium. J'ai cité Rennes parce qu'ils sont troisièmes, mais d'autres équipes peuvent revenir. A nous de garder notre avance", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Lyon a battu Toulouse (3-0), dimanche, et pointe désormais à neuf points de l'OM.