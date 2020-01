Villas-Boas : "Kobe Bryant ? C'est une perte énorme"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le décès de Kobe Bryant, survenu lors d'un accident d'hélicoptère, dimanche.





"C'est une perte énorme d'un géant du sport et du basket-ball. C'est un Américain avec une histoire intéressante avec plusieurs moments de son enfance en Europe. Cela nous donne aussi, à nous européens, des souvenirs de lui. C'est un jour difficile pour le sport, c'était un sportif exemplaire et une grande personne. Toutes ces victimes, c'est un désastre", a déclaré l'entraîneur de l'OM, en conférence de presse, ce lundi.



Pour rappel, l'ancien basketteur américain a perdu la vie sur les hauteurs de Calabasas, avec l'une de ses filles et d'autres passagers.