Mandanda : "Ce championnat sera long et difficile"

Steve Mandanda (34 ans) s'est exprimé sur le risque d'enflammade, à l'OM. Il assure que le groupe de joueurs est loin de cet état d'esprit.





"Peut-être qu'autour de l'équipe on peut s'enflammer, mais moi, comme le coach ou mes partenaires ne l'avons pas fait. On sait depuis le début de saison que cela va être compliqué. Ce championnat sera long et difficile jusqu'au bout", a déclaré le capitaine de l'OM en conférence de presse. Il semble néanmoins avoir de hautes ambitions en coupe de France : "C'est un trophée qui me manque au niveau national. J'ai envie d'aller au bout de cette compétition aussi pour le club et les supporters. C'est un objectif cette saison."



Pour rappel, l'OM accueillera Strasbourg, mercredi (21h05).