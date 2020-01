Landreau ne comprend pas les sifflets du Vélodrome

Mickaël Landreau recommande au public de l'OM de ne pas se montrer trop sévère avec son équipe. Il pense que la deuxième place est inattendue, compte tenu de l'effectif.





"Il n'y a rien de surprenant. Avant le match, on pouvait s'attendre à ce genre de match. Moi je trouve que c'est un bon résultat pour l'OM, a déclaré l'ancien gardien de but du PSG au micro de Canal+. Moi, je ne comprends pas les sifflets. Tu n'as pas Payet, tu es face à Angers. Si on enlève les six buts pris à Lyon en début de saison, c'est la troisième meilleure défense de notre championnat. C'est l'équipe la plus rigoureuse, c'est l'équipe la plus dure à déstabiliser. Dans ce contexte, c'était sûr que ce n'était pas un match où on allait voir 10 000 occasions. À partir du moment où tu ne marques pas sur ta première situation, les Angevins n'avaient pas à sortir, à se projeter... Bien sûr que les Marseillais n'ont pas de marge. Supporters de Marseille, encouragez cette équipe-là. C'est incroyable qu'ils soient deuxièmes ! C'est un bon point de pris, et il faudra aller jusqu'au bout comme ça."



Il reste 17 journées avant le gong du championnat. Espérons que l'équipe d'André Villas-Boas va vite retrouver sa dynamique de fin 2019.