Ménès : "L'absence de Payet n'explique pas tout"

Pierre Ménès a livré son analyse du nul concédé par l'OM face à Angers (0-0).





Le journaliste de Canal+ a souligné le manque de spectacle : "Match très décevant samedi après-midi entre Marseille et Angers. Alors côté olympien, on se doutait bien que l'absence de Payet serait préjudiciable au niveau de la créativité, de la qualité technique et de la dernière passe. Mais ça n'explique pas tout. Cela n'explique pas pourquoi le milieu phocéen d'habitude si efficace a failli à ce point. Rongier, Sanson et surtout Lopez ont totalement raté leur match. Un seul tir cadré, pas d'occasions... Vraiment un triste match. Et des deux côtés. Parce que franchement, vu le niveau de jeu de l'OM, je suis convaincu qu'avec un peu d'ambition le SCO aurait pu l'emporter. Mais l'ambition, ce n'est pas à proprement parler le point fort du jeu prôné par Moulin", a-t-il publié sur son blog.



Dimitri Payet sera bien présent face à Strasbourg, en coupe de France, mercredi (21h00).