Sanfourche : "Villas-Boas envoie un message très positif"

Philippe Sanfourche s'est exprimé sur les tensions qui ont opposé André Villas-Boas à Jacques-Henri Eyraud, la semaine passée. Il pense que l'entraîneur de l'OM savait où il mettait les pieds.





"Je pense qu'il n'y a pas besoin de réconciliation parce qu'il n'y a pas de fâcherie. Je pense que tout était orchestré et que Villas-Boas sait pertinemment que l'OM est en difficulté financière depuis maintenant 3 ans, a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe. On parle quand même de 80 millions par an de budget. Ce n'est pas en gardant la recette de Trélissac que l'OM va se refaire la cerise. Villas-Boas est venu à l'OM pour se refaire une virginité aux yeux du monde du football. Cela faisait deux ans qu'il n'entraînait plus. Il a encore envie d'entraîner. Il est en train de montrer qu'il est capable de redresser un club comme l'OM. Il envoie un message très positif à tout le monde. Il pérennise sur ce qu'il a fait en disant qu'il est disponible sur le marché."



La saison est loin d'être terminée.