Payet : "Je n'ai aucun doute sur notre groupe"

Dimitri Payet (32 ans) était suspendu pour OM-Angers (0-0). Il s'est exprimé, en zone mixte, après la rencontre.





"On a eu les occasions, il fallait juste les mettre au fond. Les Angevins sont très chiants à jouer (sic), ils essayent de nous prendre encontre et ça peut être dangereux pour nous si on se découvre trop. Ce n'est pas facile de jouer contre ce genre d'équipe. On n'a pas perdu, on a su prendre un point, tout le monde a été au niveau. On va maintenant se concentrer sur le prochain match. Je n'ai aucun doute sur notre groupe, on travaille bien, c'est carré", a déclaré le milieu offensif à La Provence.



Payet a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1, cette saison, avec l'OM.