Rami : "À l'OM, on m'a coupé l'herbe sous le pied"

Adil Rami (34 ans) est revenu sur son licenciement de l'OM. Le défenseur pense qu'il aurait pu se relancer, cette saison.





"Quand on connaît l'histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer. J'étais ultra-motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club en a décidé autrement. À l'OM, on m'a coupé l'herbe sous le pied. J'avais un plan de carrière avec l'OM. J'étais proche de mes enfants. Tout a été chamboulé et il a fallu m'adapter. Il faut l'accepter. Je reste positif malgré tout sur mon passage à Marseille", a déclaré le défenseur lors d'un entretien accordé au Parisien.



Rami a-t-il vraiment eu besoin de quelqu'un pour saborder son aventure olympienne ? Il ne paraissait absolument pas concentré sur son métier, la saison dernière.