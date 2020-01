Favard : "Benedetto joue juste pour les autres"

Gilles Favard a souligné l'importance du travail réalisé par Dario Benedetto (29 ans) pour l'OM.





"Benedetto a un temps d'adaptation, c'est normal. Ça fait six mois qu'il est là. Comme souvent, c'est plutôt ascendant au début, et maintenant, il est dans le creux. Mais je pense que ça peut changer. Là, il joue pour les autres. À l'heure actuelle, les joueurs qui marquent pour Marseille, c'est Sanson, Payet, Radonjic... Ils plantent, car il y a un mec qui bosse pour eux devant. Benedetto crée des situations. Et tant qu'il va bosser comme ça et que les autres vont marquer, il ne va jamais être inquiété. Mais il faut avoir une certaine subtilité du football pour comprendre cela. En ce moment, Benedetto joue juste pour les autres", a déclaré le consultant au micro de la chaîne L'Équipe.



Benedetto a marqué 7 fois en 20 apparitions en ligue 1.