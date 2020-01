Galtier : "Personne ne peut rester insensible à un appel de l'OM"

Christophe Galtier s'est à nouveau exprimé sur l'idée d'une possible signature à l'OM.





"Personne ne peut rester insensible à un appel de l'OM, encore moins quand on y a été formé, qu'on y a joué et qu'on a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur adjoint. Mais de là à vous dire que c'est un objectif, non", a déclaré le technicien du LOSC sur les ondes d'Europe 1.



Pour rappel, Lille pointe pour l'instant à la 6e place du classement de Ligue 1.