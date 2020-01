Un départ ce mercato ? Sanson répond

Morgan Sanson (25 ans) a répondu aux multiples rumeurs concernant un possible départ, ce mercato.





"Je resterai ici jusqu'en fin de saison, ça, c'est sûr ! Tout le monde veut rester, on est tous inscrits dans le projet, on veut tous aller chercher la qualification (en Ligue des champions) en fin de saison", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte.



Le message est bien plus clair que celui lancé par Jacques-Henri Eyraud, il y a quelques jours.