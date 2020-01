Alvaro : "On va retenir le positif"

Alvaro Gonzalez (29 ans) ne souhaitait pas trop donner d'importance au match nul concédé par l'OM contre Angers (0-0), samedi.





"C'était compliqué, mais on va retenir le positif : on a pris un point. C'est le plus important, nous avons été solides. On savait qu'on pouvait s'exposer à des contres si on perdait les ballons", a déclaré l'Espagnol face aux journalistes.



L'OM accueillera Strasbourg, en coupe de France, avant de se déplacer à Bordeaux et Saint-Etienne, pour le compte de la Ligue 1.