Moulin : "Je suis évidemment satisfait du résultat"

Stéphane Moulin a obtenu ce qu'il voulait au stade Orange Vélodrome : le point du match nul.





"Je suis évidemment satisfait du résultat contre une équipe qui a disputé onze matches et gagné dix et parce qu'on s'appelle Angers. Ils poursuivent leur série et nous la nôtre, pas dans les mêmes sphères. Dans le contenu, une partie du travail a été bien réalisée, mais j'ai des regrets sur la deuxième partie, on a eu trop de déchet technique", a estimé le coach angevin en conférence de presse.





"On n'est pas une équipe brillante, mais..."

Et de poursuivre : "On n'a pas joué à notre niveau ce soir (samedi), ce qui nous a empêchés d'avoir plus d'occasions. On n'est pas une équipe brillante, mais on est meilleurs techniquement que ce qu'on a montré ce soir. On va parler de l'absence de Payet. S'il avait été présent, il aurait peut-être sorti quelque chose de son chapeau."



L'OM s'est heurté à une équipe qui a refusé de jouer au football à la façon de la Ligue 1 des années 2000. Il faudra faire beaucoup mieux pour espérer secouer Bordeaux sur son terrain.