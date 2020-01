Sanson : "On doit continuer à prendre des points"

Morgan Sanson (25 ans) a confié sa déception après le match OM-Angers (0-0).





"On est tombé contre une très bonne équipe d'Angers, qui est venue avec des intentions très claires et a fait le match qu'il fallait. On a peiné à trouver les espaces entre les lignes, même si en première période, on a eu deux ou trois situations en profondeur. On n'a pas réussi à mettre ce but qui aurait pu débloquer le match. Il faut rester positif. Grâce au nul de Nice, on garde cinq points d'avance (sur Rennes). On doit continuer à prendre des points, on reste invincible (sic), c'est bien pour la confiance. Deux gros matches nous attendent à l'extérieur (Bordeaux et Saint-Étienne), il faudra bien les négocier", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte.



L'OM s'apprête à vivre des semaines décisives pour la suite de la saison.