Villas-Boas : "Si on avait accéléré, on aurait perdu"

André Villas-Boas a confié son analyse du match nul concédé par l'OM face à Angers (0-0). Il a souligné la maîtrise tactique de son adversaire, Stéphane Moulin.





"On a joué contre une équipe très défensive. L'entraîneur d'Angers nous a félicités à l'aller pour notre stratégie, je le félicite aujourd'hui. C'était un bloc compact entre les lignes. Je le félicite, car ils ont bien fonctionné en gagnant ce point. On a préparé la semaine pour ça, mais on n'a pas été efficace dans la finition. Si on avait accéléré un peu le jeu, ça aurait donné des transitions à Angers et plus de risques pour nous...", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.





"Payet nous a manqué"

Et d'ajouter : "Ils ont gagné à Nantes, pris le premier but, mais ils ont gagné en restant défensif. Si on avait accéléré, on aurait perdu à mon avis. C'est évidemment dommage de ne pas être capable de gagner. On a eu une bonne chance dans l'intervalle avec Radonjic, il y a eu la frappe de Rongier, aussi. Contre une équipe en bloc fermé, on a besoin de la créativité, de joueurs capables de dribbler, de gagner les duels. Alors Payet nous a manqué, oui, mais c'était prévu. Les gars ont fait une très bonne semaine. On a manqué une chance de mettre Rennes à 7 points."



L'OM devra faire mieux sur le terrain de Bordeaux, le 2 février.