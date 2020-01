Mandanda : "On n'a pas su être réalistes"

Steve Mandanda (34 ans) a tenté d'expliquer la contre-performance de l'OM (0-0), face à Angers. Il a pointé du doigt le manque d'efficacité.





"C'est un peu le match auquel on s'attendait. Avec un bloc très bas, très resserré. On n'a pas réussi, en première période, à se trouver entre les lignes. Malgré tout, on a eu quelques situations. On a eu des occases, mais on n'a pas su être réalistes. Et derrière, c'est compliqué. C'est dommage parce qu'on aurait aimé gagner, pour distancer le 3e", a déclaré le capitaine phocéen face au micro de Canal+. Il n'entend néanmoins pas sombrer dans le pessimisme : "On ne perd pas et continue, on n'a pas d'autres choix. Mieux vaut être à notre place", a-t-il poursuivi.



El Fenomeno portait le brassard pour la 250e fois de sa carrière marseillaise, ce samedi.