Benedetto : "Je sais que le ballon va finir par rentrer"

Dario Benedetto (29 ans) apprécie le rôle qui lui est attribué, à l'OM. Il espère se montrer décisif.





"Comme tout joueur qui se trouve à la pointe de l'attaque, on veut être décisif. Mais si on n'arrive pas à le faire, cela a forcément une influence sur le scénario du match, a déclaré l'Argentin sur RMC. J'aime beaucoup ma façon d'être avec cette équipe. Là, je sais très bien que j'aime décrocher, être sur un côté et finalement rentrer à l'intérieur. Je sais que cela peut être une force d'un côté, mais aussi une difficulté pour un autre. C'est en tout cas ce que je veux faire. C'est ma façon de jouer. Mais évidemment j'ai envie de marquer à chaque match. Je suis tranquille. Je sais que le ballon va finir par rentrer. Le plus important, c'est que l'équipe continue de gagner comme on le fait. C'est ce qui m'importe le plus."



Benedetto aura une nouvelle occasion d'ouvrir son compteur but de 2020, cet après-midi, face à Angers.