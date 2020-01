Nedjari : "On parle beaucoup de Camavinga, mais Kamara..."

Karim Nedjari ne tarit pas d'éloges sur Boubacar Kamara (20 ans), à l'OM. Il pense qu'il manquera beaucoup, cet après-midi, contre Angers.





"On parle beaucoup de Camavinga à Rennes, mais Kamara a un vrai rôle à l'Olympique de Marseille. À chaque fois qu'il joue, je trouve que l'équipe est plus équilibrée. Il permet à tous les joueurs de l'OM d'être meilleurs sur le terrain. Je pense que l'absence de Payet sera aussi un vrai problème au niveau offensif. Mais dans l'équilibre de l'équipe, l'absence de Kamara va aussi peser. Jouer Angers à domicile, c'est très compliqué, car il faut être patient. Sans Kamara et Payet, je sens que ça va être un samedi soir très compliqué pour Marseille", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Kamara ne devrait effectivement pas manquer d'offres, lors du mercato estival.