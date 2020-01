Benedetto : "Les gens de Marseille sont incroyables"

S'il a eu du mal à quitter son club de coeur, Boca Juniors, Dario Benedetto (29 ans) se plaît à Marseille. Il n'a pas oublié l'accueil que lui a réservé le public.





"Les gens de Marseille sont incroyables. Je ne connaissais pas grand-chose et en peu de mois, ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'essaye de leur rendre lorsque je marque un but. Mais aussi quand on gagne. Ce qui est plus important que lorsque je marque seul. Mais c'est vrai que j'ai pris cette décision en voyant ces supporters marseillais", a déclaré l'attaquant argentin sur RMC.