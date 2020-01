L'option d'achat d'Alvaro déjà levée ?

Alvaro Gonzalez (29 ans) a révélé que son prêt par Villarreal était assorti d'une option d'achat automatique.





"Une clause d'option d'achat obligatoire a été introduite dans mon contrat, selon laquelle, si je jouais cinq matchs, l'OM devrait la payer. Il n'y avait qu'une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici. Mon objectif était d'arriver dans le club en forme, car si je jouais cinq matchs, j'allais signer trois autres saisons. Il n'y a pas de meilleur endroit que celui où les gens vous aiment. Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille", a déclaré l'Espagnol lors d'une interview donnée à As.



Alvaro a disputé 14 rencontres avec l'OM.