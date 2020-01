Alvaro : "L'ambiance est incomparable avec l'Espagne"

Alvaro Gonzalez (29 ans) a confié son enthousiasme, après ses premiers mois passés à l'OM.





"Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille. Honnêtement, deux amis et ma famille sont venus me voir au Vélodrome et ils se sont rendu compte que l'ambiance était incomparable avec l'Espagne. C'est un environnement spécial, où l'on vit le foot d'une manière différente. La ville est paralysée quand ça joue. Et c'est réciproque. Les supporters se rendent compte que nous donnons tout sur le terrain, alors ils répondent depuis les tribunes", a déclaré le défenseur lors d'un entretien accordé à As.



Le défenseur, qui a disputé 14 matchs sous le maillot phocéen, a su séduire le public par son caractère et sa grinta.