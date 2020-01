Lihadji envisagerait encore de rester à l'OM

Isaac Lihadji (17 ans) n'aurait pas abandonné l'idée de rester à l'OM, au terme de son contrat, en juin.





Il faut apparemment beaucoup de temps au milieu offensif pour prendre une décision. On imagine que c'est pour jauger les effectifs en place et sa capacité à trouver du temps de jeu. Toujours est-il que Foot Mercato croit savoir que le clan Lihadhi n'a pas encore fait de choix ferme, concernant son futur. Et il n'aurait notamment pas écarté l'idée de rester à l'OM. Le média indique que le joueur et son agent, Moussa Sissoko, ont prévu de faire un (nouveau) point dans les prochains jours.



En attendant, Lihadji passe à côté d'une saison lors de laquelle il aurait dû tirer son épingle du jeu et découvrir la Ligue 1. Sa progression est pour l'instant stoppée et sa popularité est très égratignée.