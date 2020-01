Villas-Boas : "On va améliorer notre communication"

Villas-Boas assure que la brouille avec Jacques-Henri Eyraud s'est dissipée.





"On a calmé les choses. Le plus important est le futur de l'OM. On va améliorer notre communication pour que ça n'arrive plus. Il nous a rassuré sur l'aspect sportif, sur l'importance d'Andoni. Il a bien dit qu'il était le grand architecte de cette équipe avec Albert Valentin et du mercato, ce qui n'était pas le cas les saisons passées. C'est important pour moi. On a clarifié les choses. C'est important pour moi. On a clarifié les choses", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.



On peut maintenant imaginer que tout ira bien, à moins que JHE ne répondre favorablement à une offre pour un joueur, cet hiver.