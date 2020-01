Villas-Boas : "Je suis très satisfait avec Benedetto"

André Villas-Boas a commenté les prestations réalisées par Dario Benedetto (29 ans). Il est satisfait par le jeu produit par l'Argentin.





"Ce n'est pas un vrai buteur, car c'est un joueur différent. Il reste en course pour marquer 15 buts, mais il est très précieux dans le jeu vers l'avant de l'équipe. Le retour de Thauvin lui donnera plus de chances aussi. Je suis très satisfait avec lui. Lui et moi nous sommes tranquilles", a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.



Benedetto a inscrit 7 buts en 19 apparitions en Ligue 1, cette saison.