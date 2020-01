Villas-Boas explique combien Payet va manquer

André Villas-Boas s'est exprimé sur la suspension de Dimitri Payet (32 ans), pour le match OM-Angers. Il ne pense pas que son équipe puisse prétendre à une place dans le top 3 de la Ligue 1 sans le Réunionnais.





"Cette qualification en Ligue des champions n'est pas possible sans un joueur comme Payet. Il va nous manquer dans le jeu et de par sa personnalité. On a été moins bons sans lui. On a besoin d'un effort de tous les joueurs pour compenser cette absence. Angers est une bonne équipe, je les trouve bien organisés et avec leur propre jeu. Ils vont nous poser des difficultés", a déclaré le technicien en conférence de presse.





"Angers va sûrement nous attendre"

AVB ne compte pas retenter la tactique du match aller, lors duquel il avait laissé le ballon aux Angevins : "A l'aller on avait laissé le ballon et eu de la chance en première période. Au Vélodrome on essaye d'avoir le ballon et de jouer offensif. Angers va sûrement nous attendre. J'espère que l'on va imposer notre jeu et notre philosophie de jeu."



Angers pointe à la 10e place du classement de Ligue 1.