Radonjic : "Tout joueur préfère jouer en début de match, mais..."

Nemanja Radonjic (23 ans) s'est exprimé sur son statut de supersub. Il préfèrerait être titulaire, mais se réjouit d'avoir été décisif.





"Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. J'ai marqué cinq buts en sortie de banc. Cela doit être plus facile pour moi, mais j'espère marquer samedi pour poursuivre notre série. J'adorerais marquer au prochain et j'espère que cela sera le cas samedi", a déclaré l'international serbe en conférence de presse. Il espère désormais débuter davantage de rencontres : "Tout joueur préfère jouer en début de match, mais c'est en rentrant la dernière demi-heure que j'ai marqué. Je veux jouer le plus de matchs possible en tant que titulaire", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Radonjic a inscrit 4 buts en 16 rencontres de Ligue 1, cette saison.