Trémoulinas explique ce que serait "un mercato quasi réussi"

Benoît Trémoulinas a donné son avis sur le mercato de l'OM. Il pense que le club phocéen doit miser sur la stabilité.





"Ne pas perdre de joueurs, ce serait un mercato quasiment réussi. Ils vont garder l'ossature de ce qu'a mis en place Villas-Boas. Il a la confiance des joueurs et ses méthodes sont reconnues. Tous les joueurs sont unanimes sur leur entraîneur. Après, si on veut plus, il faudrait un arrière gauche et un attaquant", a déclaré l'ancien défenseur au micro de la chaîne L'Équipe.



André Villas-Boas paraît d'accord en tout point avec lui.