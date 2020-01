Mercato : West Ham penserait vraiment à Payet

Les dirigeants des Hammers souhaiteraient faire revenir Dimitri Payet (32 ans), ce mercato.





D'après les informations rapportées par L'Équipe, les Londoniens envisagent de transmettre une proposition pour s'attacher les services du Réunionnais. Il ferait en tout cas partie de la liste des solutions visant à améliorer l'effectif, cet hiver. Le quotidien pense que l'OM "aurait du mal à récolter plus de 15 millions d'euros pour un joueur de 32 ans", à qui il reste deux ans et demi de contrat. Il s'interroge aussi sur la faisabilité d'une telle opération et du message qu'enverrait la direction phocéenne aux supporters.



Cette saison, Payet tient l'OM à bout de bras. Il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 apparitions, en Ligue 1. Un départ contrarierait les ambitions de la seconde partie de saison. Et on peut imaginer qu'André Villas-Boas ne retrouverait pas dans l'opération le message d'apaisement de la part de Jacques-Henri Eyraud.