Di Meco pense que "Villas-Boas est agacé"

Eric Di Meco pense qu'André Villas-Boas est capable de claquer la porte, au terme de la saison.





"Villas-Boas est capable de partir quand il veut. Il est agacé et on le sait. Il a essayé de recoller les morceaux. Villas-Boas fera ce qu'il voudra à la fin de la saison. Il a cette capacité. Le président Eyraud ne peut rien dire là-dessus. Il sait que même en allant en Ligue des champions, l'OM ne pourra pas recruter. Il faudra même vendre. L'OM a un coach particulier cette saison. Il est capable de tout. Si on ne lui donne pas les moyens de faire mieux, il peut vraiment partir", a confié l'ancien Phocéen sur les ondes de RMC.



Jacques-Henri Eyraud n'a pas encore précisé le montant du déficit du budget de l'OM, cette saison. Au vu du gouffre, il doit néanmoins peu à peu comprendre la gravité des erreurs commises, ces dernières saisons, avec Rudi Garcia.