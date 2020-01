OM Next Generation : un partenariat avec Beaucaire

L'OM a signé un partenariat avec le club de L'Espoir Football Club Beaucairois, ce mercredi. Il s'agit de sa 25e convention.





Le club phocéen est désormais partenaire du club de Johnny Ecker, lequel a laissé le souvenir d'un combattant, à Marseille. "C'est un jour exceptionnel pour nous, pour la ville de Beaucaire et pour le club qui n'a que quatre ans. Faire un partenariat avec l'OM c'est pour moi très symbolique, car j'y suis passé trois ans. Avant de signer, je voudrais dire un grand merci à toutes mes équipes, mes éducateurs, les dirigeants, et aux parents. L'EFCB c'est nous tous et sans cette unité il n'y aurait pas de club. Allez l'EFCB et allez l'OM", a-t-il déclaré (propos relayés par OM.net).





"C'est essentiel d'avoir les meilleurs joueurs"

Nasser Larguet, directeur du Centre de formation de l'OM, s'est également exprimé : "La formation nécessite l'excellence. Et l'excellence se trouve dans le recrutement des jeunes, et de cadres techniques qui poussent ces jeunes-là à aller vers le haut niveau. Dans la politique de l'OM, où la formation est au centre du projet, c'est essentiel d'avoir les meilleurs joueurs."



Jacques-Henri Eyraud, Frank Borelli, Sébastien Perez et Laurent Spinosi étaient notamment présents pour sceller cet accord.