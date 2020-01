Dugarry se paye à nouveau Eyraud

Christophe Dugarry n'a pas été convaincu par la sortie médiatique de Jacques-Henri Eyraud.





"Je suis déçu des réponses de Jacques-Henri Eyraud. Il a sorti des conneries. Il dit qu'il soutient son entraîneur. Mais dans le même temps, tu n'exclus pas de sortir un joueur s'il y a une bonne offre ? Ça veut dire quoi ça ? Ensuite, il explique que pour revenir dans le Top 15 européen, il faut de la sérénité. Mais c'est lui qui a créé ce bordel avec Aldridge. Dans ce dossier, il a fait une nouvelle erreur de communication. Il fait venir un gars sans en parler à son entraîneur et à son directeur sportif, c'est grave ! Et l'explication sur l'arrivée d'Aldridge et la communion qu'il va y avoir avec Zubizarreta, c'est de la daube !", a lâché le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC.



Eyraud est devenu très impopulaire, ces derniers mois. Il lui faudra certainement davantage qu'une interview pour faire oublier les longs mois de silence qui ont suivi le fiasco 2018-2019.