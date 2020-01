Eyraud vise le "top 15 européen" pour l'OM

Jacques-Henri Eyraud assure garder des ambitions pour cet OM. Il vise le top 15 européen.





"Si les choses continuent sur ce rythme, on a une bonne chance de renouer avec les plaisirs, l'ambiance, l'atmosphère et les émotions de la Ligue des champions. Ce sont des choses qui mettent du temps. J'ai peut-être sous-estimé ce temps nécessaire à la reconstruction pour être plus compétitif. Aujourd'hui, on y est, le classement le montre", a-t-il déclaré à RMC. Et de poursuivre : "Mon ambition, mon obsession, c'est que ce club retrouve le peloton de tête du top 15 européen. L'une des conditions, c'est un minimum de sérénité et de calme."



L'OM est pour l'instant 2e du classement de Ligue 1, avec 5 points d'avance sur le 3e. Le plus dur reste à faire...