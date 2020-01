Eyraud explique pourquoi il ne fait plus les déplacements avec l'OM

Eyraud a expliqué pourquoi il ne faisait plus les déplacements avec l'OM. Il s'est également confié sur la difficulté du rôle de président du club phocéen.





"Pourquoi on ne me voit plus trop souvent lors des déplacements ? Alors ça, ça vous stresse. Si avant c'était pour faire le tampon entre Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta ? Oui, il y a ça, mais pas que... Quand on part en déplacement et qu'on rentre à 3ou 4 heures du matin, je suis au bureau à 8h30. Il faut que je me ménage un peu parce que la notion de santé physique est réelle. Je ne peux pas être partout. Quand je vais à l'ECA (Association européenne des clubs) , parce que j'ai été nommé par l'UEFA membre de la commission des compétitions, est-ce que je perds mon temps ? On est 20 autour de la table et c'est la commission qui va décider du futur format de la Ligue des champions. Autrement dit, suis-je plus utile à être à Metz ou à Angers, ou là-bas ? On m'a aussi demandé de faire partie du groupe de travail qui va négocier la redistribution des droits télé, petit enjeu s'il en est... Qu'est-ce qui est le plus important ? Que je sois là-bas ou que j'aille à Toulouse ou à Strasbourg ? Je participe aussi aux travaux de réunification syndicale du football professionnel. (Sourire) Bref, croyez-moi, quand je ne me déplace pas, je ne suis pas au bord d'une piscine avec un verre de jus d'ananas...", a déclaré le président de l'OM dans une interview donnée à La Provence.



"Président de l'OM ? Il n'y a pas de répit"

JHE a par ailleurs évoqué la difficulté de son rôle : "Bien sûr que c'est dur ! Je crois que tous mes prédécesseurs l'ont dit. C'est un travail à la fois intellectuel et physique parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de répit ; ça doit exister dans d'autres clubs, bien sûr, mais à l'OM, je pense que c'est vraiment une réalité. C'est comme ça. Il y a aussi tellement de bons côtés et je pense qu'on a bien travaillé avec toute l'équipe qui m'entoure, à changer ce club, dans bien des domaines. Cela n'intéresse personne quand ça ne touche pas au rectangle vert, mais je pense que c'est aussi comme cela qu'on arrive un jour à la performance sportive et à l'excellence sportive sur le terrain. C'est un tout."



Pour rappel, Eyraud a été nommé président de l'OM lors de l'été 2016.