Aldridge aurait été conseillé par Cook à JHE

Paul Aldridge aurait été conseillé par Garry Cook à Jacques-Henri Eyraud.





D'après les éléments rapportés par L'Équipe, l'ancien directeur exécutif de Manchester City est à l'origine de la venue d'Aldridge à l'OM. Et si Eyraud affirme avoir pris la décision de sa nomination seul, le quotidien rappelle que "Cook connaît Frank McCourt et collabore à McCourt Global". Il ajoute que le nouveau conseiller de JHE aura un salaire fixe "très bas" pour ce poste, mais "une part variable, aussi, en fonction de ses résultats".



Pour rappel, Aldridge a travaillé à West Ham, Leicester, Manchester City, Sheffield Wednesday et Bolton.