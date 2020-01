Eyraud : "Aldridge a une large expérience de dirigeant"

Jacques-Henri Eyraud a livré quelques précisions à propos du recrutement de Paul Aldridge en tant que conseiller.





"Il a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts, mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters", a déclaré le président de l'OM (propos rapportés par L'Équipe). Il a également précisé qu'Aldridge serait basé en Angleterre et que "ni Willie McKay ni Pini Zahavi ne sont de près ou de loin impliqués dans ce choix".





Zubizarreta est l'architecte de cette équipe

Il a enfin assuré qu'Andoni Zubizarreta conservait ses fonctions : "Andoni est le directeur sportif de plein exercice de ce club. Il est l'architecte de cette équipe. Tout ça ne change pas. Aucune discussion sur une acquisition ou une cession de joueurs ne se fera sans son implication."