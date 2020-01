Mercato, Villas-Boas, ambitions... Eyraud s'exprime enfin

Jacques-Henri Eyraud est enfin sorti du silence. Il a évoqué la polémique qui l'a opposé à André Villas-Boas, ces derniers jours. Il assure qu'aucun joueur ne partira, ce mercato, à moins d'une offre hors marché.





"Évidemment, on est toujours pragmatique dans le football. Quel club est capable de dire : 'Personne ne partira si une offre qui ne se refuse pas arrive'. Il le sait, on en a parlé ensemble. Ce qu'il sait aussi, c'est ma ferme intention de ne pas affaiblir l'équipe et de ne pas casser la dynamique actuelle parce qu'elle est si importante. Et elle peut être fragile aussi. Quand je dis qu'on est derrière lui, on l'est vraiment. C'est notre philosophie du mercato, essayons de maintenir coûte que coûte cette dynamique si possible", a déclaré le président de l'OM (propos relayés par RMC).





"Je l'ai choisi pour son ambition"

Il a compris le message adressé par Villas-Boas : "Bien sûr que je l'ai compris. Je suis celui qui l'a choisi et donc je sais bien que comme un entraîneur de son niveau, il est là en affichant une grande ambition. Il s'est même fixé un objectif courageux, qui est celui de se qualifier en Ligue des champions. Donc il faut tous être derrière lui, tous l'entourer. Je suis derrière lui, pour qu'il atteigne son objectif." Et d'ajouter : "Je connais le football, je sais que rien n'est acquis. Mais ce que je sais aussi, c'est que je l'ai choisi pour son ambition. Il est un entraîneur de très haut niveau, c'est pour ça qu'il est là. Le choix que j'ai fait est un choix payant, compte tenu des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, on ne se projette pas encore à la fin de la saison. On est vraiment dans ce match, dans ce championnat. Il a un contrat de deux ans et on est là ensemble, encore une fois, à afficher de l'unité, de la solidarité avec Andoni et avec lui. Il y a une relation qui est professionnelle."



JHE a visiblement décidé de remettre son costume de président. Espérons que ce ne soit pas temporaire.