Les supporters de West Ham rêvent de Payet

Le numéro 10 de l'OM est en fin de contrat avec le club en 2021.





Selon La Provence, l'arrivée de Paul Aldridge à l'OM pourrait faciliter le départ de certains joueurs vers l'Angleterre, et notamment à West Ham, où l'Anglais de 54 ans a des connexions étroites avec le magnat qui dirige le club, Milan Mandaric. "Certains (supporters) fantasment même sur un improbable come-back de Dimitri Payet" selon le quotidien.



Parti de West Ham à l'OM en janvier 2017 pour près de 30 millions d'euros, Dimitri Payet avait été renié avec véhémence par les supporters du club. Le joueur de 32 ans est en fin de contrat dans un an et demi avec Marseille et la question d'un départ cet été se posera, que ce soit à West Ham ou ailleurs.