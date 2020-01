Aldridge présent pour une vente du club ?

C'est l'hypothèse formulée par le consultant de Canal, Geoffroy Garetier.





"On s'est focalisé sur la personnalité et le côté sulfureux de Paul Aldridge, notamment avec les transferts de Mascherano et Tévez qui ont défrayé la chronique il y a une quinzaine d'années en Angleterre, mais quand on regarde son CV de manière détaillée, on s'aperçoit qu'il est plus souvent dans des fonctions exécutives, donc plus proche d'un Jacques-Henri Eyraud que d'un Zubizarreta, et toujours quand le club en question va être vendu. (...) Vu le déficit considérable creusé par McCourt à l'OM depuis maintenant quatre saisons, la question qui se pose est de savoir si Aldridge est vraiment là pour vendre des joueurs en Angleterre, ou préparer le terrain à des repreneurs. On avait parlé il y a trois mois d'une piste saoudienne, et cela continue aujourd'hui, on parle de nouveau d'une vente du club."



Paul Aldridge est successivement passé par West Ham, Leicester, Manchester City et Sheffield United, et ces clubs ont été durant le cours mandat de l'Anglais de 54 ans.