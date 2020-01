OM-Angers : Hamel sera au sifflet

L'OM reçoit Angers samedi, à 17h30, au Stade Vélodrome.





Ce 25 janvier, c'est Johan Hamel qui officiera au centre, assisté de Stéphan Pignatelli et de Mathieu Grosbost. Le quatrième arbitre sera Guillaume Paradis, et les arbitres vidéos, Romain Delpech et Alexandre Castro.



Cette saison, Johan Hamel a arbitré l'OM lors de la défaite 1-3 à Amiens, le 4 octobre, ainsi que durant la victoire 2-1 contre Brest, le 29 novembre.