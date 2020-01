CdF : le match de l'OM programmé le 29

Marseille va affronter Strasbourg en 8es de finale de la Coupe de France.





L'OM connaissait son adversaire dans la coupe nationale, et sait dorénavant la date et l'horaire de son match au Stade Vélodrome : le mercredi 29 janvier à 21h. Le 25 janvier, donc ce samedi, l'OM recevra à domicile Angers, en L1, puis enchaînera avec la réception du Racing, 12e du championnat.



Après la rencontre de Coupe de France, l'OM se déplacera à Bordeaux, où le club n'a pas gagné depuis plus de 40 ans. Ce match a été programmé à 21h, le dimanche 2 février.