Trois joueurs sous la menace d'une suspension

Contre Angers, ce week-end, l'OM devra se passer des services de Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara.





Et durant cette rencontre, qui se jouera samedi à 17h30, alors que l'OM a trois absents, trois autres joueurs devront faire attention à ne pas prendre de carton jaune, sous peine d'être suspendu : il s'agit des défenseurs centraux Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, et du milieu Kevin Strootman.



A noter que Morgan Sanson ratera lui le match de Coupe de France face à Strasbourg. En L1, Marseille est le club le plus averti, avec 49 cartons en 20 matchs.