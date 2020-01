Evra revient sur son coup de pied

Pour Sky Sports, Patrice Evra a évoqué son départ de l'OM après avoir asséné un coup à un supporter, avant un match d'Europa League.





"Quand vous êtes un problème pour le club... Je donne mon exemple, quand j'ai donné un coup de pied à ce fan de Marseille, le propriétaire et le manager, ils sont venus me dire : "Patrice, on fait quoi maintenant ?" Et j'ai dit : "Je pars". Je ne veux pas apporter de négativité dans le club."



Et pourtant, arrivé en janvier 2017 à l'OM, Patrice Evra y est resté 10 mois, jusqu'en novembre 2017, et a réussi à en amener un peu, de négativité.