Fouzari : "Cette défaite fait partie de l'apprentissage"

Farid Fouzari, entraîneur de l'Athlético Marseille, a confié sa déception, après l'élimination concédée contre Rennes (0-2), lors des 16es de finale de la coupe de France.





Le match a été perturbé par des ultras qui ont jeté des projectiles, des fumigènes et des pétards sur la pelouse. Le technicien n'a pas vraiment apprécié : "Avec Julien (Stéphan), on est allé voir l'arbitre pour lui dire de ne pas arrêter le match. Il y avait un bon état d'esprit sur le terrain. Ces jets de pétards, ce n'est pas le foot ! Je veux davantage retenir l'image de mon équipe. Je suis plus fier d'elle que triste du résultat. On a manqué d'efficacité. C'est là toute la différence entre une équipe de N3 et une qui tient le haut du pavé en L1. Je suis sûr que Rennes a eu une petite crainte face à nos joueurs. Ils ont fait preuve d'humilité en nous respectant. C'est le meilleur hommage. Cette défaite fait partie de l'apprentissage et de la progression des joueurs. On paie pour apprendre", a-t-il confié (propos recueillis par L'Équipe).



Mamadou Niang est notamment intervenu pour calmer les fans, dont beaucoup portaient les couleurs de l'OM.