Mercato : l'agent de Rongier répond aux rumeurs italiennes

Franck Belhassen, conseiller de Valentin Rongier (25 ans), s'est exprimé sur les rumeurs concernant un intérêt de la Fiorentina. Le milieu de terrain n'a pas l'intention de quitter l'OM.





"Que les fans de l'OM se rassurent, il est très bien à Marseille et surtout ce média est incompétent, car on ne peut pas jouer dans plus de deux clubs dans une saison sportive", a publié l'agent de joueurs sur Twitter.



Arrivé l'été dernier, Rongier est proche de faire l'unanimité, à Marseille. Il a disputé 19 matchs sous le maillot phocéen.