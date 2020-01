"Altridge ? Personne ne connaît vraiment son rôle"

Les salariés de l'OM n'auraient pas d'idée précise du rôle que réserve Jacques-Henri Eyraud à Paul Aldridge.





Dans son édition du jour, La Provence détaille le parcours de l'Anglais de 54 ans et s'attarde sur certains "moments cocasses" de sa carrière. Il a quitté Bolton en D3 "au bord de la faillite et tout près de la liquidation judiciaire", rappelle le journal. Il n'aurait pas laissé de grands souvenirs à Sheffield Wednesday et a notamment été à l'origine de la controverse liée aux arrivées de Carlos Tevez et Javier Mascherano à West Ham, malgré une tierce propriété. Il serait en tout cas proche du fameux Willy McKay, et un salarié olympien a révélé qu'il ne savait pas grand-chose sur sa venue : "Personne ne connaît vraiment son rôle", a-t-il indiqué au quotidien, la semaine passée.



Outre JHE, seul Pape Diouf, qui semble avoir une dent contre Andoni Zubizarreta, paraît pour l'instant voir sa venue d'un bon oeil.