Akhenaton rêve toujours de Cavani à l'OM

Akhenaton souhaite que l'OM se penche sur le dossier d'Edinson Cavani (32 ans).





"Benedetto ? Je suis plus dubitatif que séduit. Mais il a reçu très peu de ballons sur les derniers matches, c'est dur de le juger. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers : comme il ne joue plus à Paris, je voudrais qu'on prenne Cavani", a déclaré le rappeur dans les colonnes du JDD.



Cela ne gênerait apparemment pas AKH que l'OM recrute un joueur emblème du PSG. Pour rappel, l'Uruguayen, qui n'a joué que 9 matchs de L1 (pour 2 buts), cette saison, perçoit un salaire de 10 millions d'euros par an.