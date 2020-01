Luiz Gustavo : "J'arrivais à un point où ma fatigue était forte"

Luiz Gustavo (32 ans) est revenu sur son départ de l'OM, l'été dernier. Il se sentait fatigué.





"Ça a été une émotion de partir de Marseille. Ce n'est pas facile de trouver les mots pour expliquer ça, mais je peux dire que j'ai tout donné pour ce club et Marseille est un club où quand tu donnes tout, c'est fatiguant, notamment mentalement. J'arrivais à un point où ma fatigue était forte", a expliqué le milieu de terrain lors d'un entretien accordé au Canal Football Club.





"J'aurais pu rester 20 ou 30 ans à l'OM"

Le Brésilien regrette les difficultés rencontrées la seconde saison : "Lors de ma première saison, on a fait une très bonne saison, mais on a raté la seconde saison et cela m'a fait beaucoup de mal. Si on avait continué de progresser, j'aurais pu rester 20 ou 30 ans à l'OM." Il a aussi regretté que Rudi Garcia l'aligne en défense centrale : "Si tu as besoin d'un défenseur central, tu achètes un défenseur central, tu ne prends pas un milieu de terrain de ton équipe. Je pouvais faire cet effort, mais ce n'était pas mon poste", a-t-il ajouté.



Il pense enfin que les joueurs étaient en grande partie responsables de l'échec de la saison passée : "Il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont de notre faute. Dans une situation difficile, on entend toujours l'excuse : "Ce n'est pas moi, c'est le coach." Je ne suis pas comme ça..."



Luiz Gustavo a participé à 98 rencontres sous la tunique de l'OM, entre 2017 et 2019. Il évolue désormais à Fenerbahçe (4e du classement du championnat turc).