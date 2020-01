Eyraud taclé par un salarié de l'OM

La polémique de la semaine passée n'a pas amélioré la popularité du président de l'OM, notamment à la Commanderie.





"Ce que réalise André Villas-Boas depuis qu'il est arrivé est exceptionnel, c'est un miracle de voir l'équipe à ce niveau-là aujourd'hui. Cette histoire de nomination d'Aldridge n'aurait tout simplement jamais dû sortir. Quand on veut vendre des joueurs à un bon prix, il ne faut pas le crier sur tous les toits et rester discret ! C'est la loi du commerce...", a déclaré un salarié du club dans les colonnes de La Provence.



Eyraud a multiplié les bourdes, depuis sa nomination. Et son silence, depuis le fiasco de la saison passée, passe très mal auprès de nombreux supporters.