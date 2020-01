Akhenaton : "J'avais soufflé le nom de Thuram à Eyraud"

Akhenaton a donné son avis sur le recrutement de l'OM. Il aurait aimé que Jacques-Henri Eyraud enrôle Marcus Thuram (22 ans).





"J'aurais voulu qu'on achète Marcus Thuram. J'avais soufflé son nom à Jacques-Henri Eyraud, mais je conçois qu'il a de meilleurs conseillers qu'un rappeur, a déclaré AKH lors d'un entretien accordé au JDD. C'est la seule fois où on a parlé de foot. Pour remplacer Ocampos, j'aurais pris un deuxième joueur de Guingamp, Ludovic Blas. Les tarifs n'étaient pas démentiels. J'aime Leipzig ou l'Ajax, des équipes jeunes. Sous Garcia, le management a été critiquable. Je sens plus d'empathie chez Villas-Boas. Son équipe a la niaque, comme à l'époque d'Éric Gerets, la plus belle des vingt dernières années d'après moi."



Thuram a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 18 apparitions en Bundesliga, cette saison.