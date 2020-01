Garcia ne s'attendait pas à être contacté par Lyon

Rudi Garcia s'est exprimé sur sa signature dans le club de Jean-Michel Aulas. Il a été surpris par le timing de la proposition rhodanienne.





"C'était plutôt inattendu, je n'avais pas prévu spécialement de me replonger dans un projet, a déclaré l'ancien coach de l'OM lors d'un entretien accordé au Progrès. Ça me faisait du bien de souffler. J'avais arrêté avec Marseille, et j'étais plutôt en train de régler mes affaires personnelles. Du coup, j'ai tout remis en suspens quand l'Olympique Lyonnais m'a contacté. Quand on est contacté par Lyon, ça ne peut-être qu'un honneur, une fierté."





"Il y avait la possibilité de se qualifier pour les 8es de la C1"

Et d'ajouter : "Je suis resté moi-même. J'ai dit ce que je pensais, ce que j'avais vu avant. Je ne suis pas du genre à critiquer ce qui s'est fait avant. Si le club a changé d'entraîneur, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais encore une fois, il y avait la possibilité de revenir en championnat, de se qualifier pour les 8es de finale de la ligue des champions, voilà..."



Garcia n'a aucun problème à expliquer qu'il est passé de Marseille à Lyon avec beaucoup de facilité.